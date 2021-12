Steueraffäre: Wie die Politik mit dem Wolf tanzte

Den wichtigsten Einstieg ermöglicht ihm Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Die beiden kennen einander aus Grassers Zeit bei Magna - der Ex-Finanzminister ist Firmpate von einer Tochter des Multimillionärs. Wolf ist damals der Europachef in Frank Stronachs Weltkonzern. 2002 wird Wolf in der Ära Wolfgang Schüssel in den Aufsichtsrat der Staatsholding ÖIAG bestellt. Ihm wird damals vorgeworfen, die Voest-Beteiligung der ÖIAG heimlich an Magna verkaufen zu wollen. Öffentliche Empörung verhinderte aber das Projekt.

Auch in der Eurofighter-Affäre mischt Wolf mit. Was hat der damalige Automotive-Manager mit Abfangjägern zu tun? Daimler-Chrysler ist an EADS beteiligt, und die Magna-Werke hatten damals einen Großauftrag für den Smart. Noch heute wird gegen Wolf in der Causa Eurofighter ermittelt.