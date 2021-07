Soldaten im Dauereinsatz: Ein Heer für alle Fälle

Einen wichtigen Anteil an diesen Verbesserungen hat Verteidigungsministerin Tanner. Seit dem gescheiterten Versuch einer Heeresreform und einem missglückten ZiB2-Interview vor etwas mehr als einem Jahr hat sie viel dazugelernt und wählt ihre Worte bedachter. Bei Truppenbesuchen sucht sie das Gespräch mit den Soldaten – und scheint anzukommen. Die studierte Juristin hat sich in die Materie des Bundesheeres konsequent eingearbeitet und auch in der internen Kommunikation bedächtig gehandelt. Dass bei einer Reform wie jener der Zentralstelle so wenig Widerspruch gibt, kommt äußerst selten vor.

Ihre nächste Aufgabe wird es sein, die Kasernen im Land wieder autark zu machen, damit das Bundesheer auch im Falle eines wahrscheinlichen Blackouts sofort zur Stelle sein kann.