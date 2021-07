Sie überlebte das Utøya-Massaker, jetzt ist sie Hoffnungsträgerin der norwegischen Politik

„Wenn man so etwas erlebt hat, erwartet die Gesellschaft irgendwann, dass man damit abschließt. Die Menschen wissen aber nicht, was wir erlebt haben. Das kann niemand je abschütteln“, sagt sie. Die 33-Jährige ist dieser Tage eine viel gefragte Frau – nicht nur, weil sie dem Horror entkam, sondern auch, weil sie als erfolgreiche Politikerin für vieles steht, was der Attentäter hasste und was er noch heute im Gefängnis verabscheut.

Auf Sri Lanka geboren, fand ihre Familie in Norwegen Asyl, eine Heimat und Arbeit: der Vater anfangs in einer Fischfabrik, die Tochter mittlerweile in der Politik. Als Vizebürgermeisterin von Oslo setzt sie sich seit 2015 für Gleichberechtigung ein und bekämpft Rassismus. Es sind Themen, die Norwegen seit Jahren beschäftigen – und zunehmend spalten. In Oslo hat fast ein Drittel der Bevölkerung Migrationshintergrund.

„Die Leute sprechen nicht gerne darüber, dass Breivik ein Ergebnis der norwegischen Gesellschaft ist. Wir müssen uns fragen, wie wir verhindern können, dass sich der 22. Juli wiederholt. Das geht nur, indem wir vorbeugen, was Breivik geschaffen hat.“ Zu dem Befund kam auch die Journalistin Åsne Seierstad in ihrem Buch „Einer von uns, eine Geschichte über Norwegen“.