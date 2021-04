Chance auf ein Date?

Dass diese Art von Musik auch sonst gut wirkt, ist inzwischen wissenschaftlich belegt. Französische Forscher berichteten davon, dass ein Soundteppich aus romantischen Songs für Männer die Chance auf ein Date erhöht. Sogar das Lied mit dem stärksten Romantik-Effekt wurde, wissenschaftlich fundiert, gewählt: Make You Feel My Love von Adele. Da geht’s um Rhythmus, Text, Synkopen und Tempo als Gesamtkunstwerk, das zu Herzen geht. Der Sänger Nick Cave wurde von Fans einmal gefragt, was Liebeslieder für ihn bedeuten. Er antwortete: … vielleicht sind Songs die Sprache der Liebe. Vielleicht haben wir sie erschaffen, um diesem seltsamen, unergründlichen Gefühl, das an uns und unseren Leben zerrt, eine Stimme zu geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind manche Songs die Verkörperung von Liebe und berühren uns deshalb so sehr. Sie sind einfache, direkte, aufrührerische Mittel, die unsere Herzen in Stücke reißen … Nein, nicht jedes getanzte Liebeslied war den großen Gefühlen geschuldet, sondern Ausdruck von Lust. Mitunter wurde etwas daraus, oft aber blieb es beim Tanz, weil sich das Gefühlte außerhalb der Melodie und abseits des Cola-Rotweins komisch anfühlte. Manchmal entstand daraus tatsächlich Liebe.

Übrigens: Auf erwähnter Playlist finden sich Songs wie You Are So Beautiful (Joe Cocker), I Only Have Eyes for You (The Flamingos) oder Can’t Help Falling In Love Again (Elvis Presley). Wie auch immer: Tanzen Sie! Zu zweit, allein, aber tanzen Sie!