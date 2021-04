Scherbenhaufen Fußball: Warum die Superliga so sehr aufregt

Wie soll die Super League ausgetragen werden?

In zwei Zehnergruppen tragen die Teams je 18 Spiele aus, in denen sechs Viertelfinalisten direkt ermittelt werden. Die Teams auf den Plätzen 4 und 5 ermitteln in Hin- und Rückspiel die anderen Viertelfinalisten. Ab da geht es wie in der K.o.-Phase der Champions League weiter. Als Spieltage sind Dienstag bis Donnerstag fixiert – jene Tage, an denen auch die UEFA-Bewerbe stattfinden. Am Wochenende will man weiter in den nationalen Ligen mitspielen. Die Super League soll im August starten, das Finale im Mai stattfinden – wie jenes der Champions League, an der die zwölf Klubs aber nicht mehr teilnehmen.