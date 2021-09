Plädoyer für 2-G-Regel: „Alles andere ist nicht sicher“

Am Mittwoch beraten Bund und Länder nach langer Pause wieder über die Corona-Lage. Die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten steigt unterdessen Tag für Tag weiter an – am Montag lag sie bereits bei 170.

„Ich persönlich würde mir die 2-G-Regel wünschen. Dass man also nur Zugang zu Restaurants, Hotels, wo auch immer viele Menschen zusammenkommen, erhält, wenn man entweder geimpft oder genesen ist“, sagt Walter Hasibeder, Präsident der Gesellschaft für Intensivmedizin: „Alles andere halte ich für nicht sicher.“

Der Mediziner befürchtet aber, „dass die Politik mit den strikteren Maßnahmen wegen der Oberösterreich-Wahlen zuwartet“.