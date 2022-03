Papierindustrie drosselt die Produktion

In mehreren EU-Staaten wird wegen der hohen Gaspreise die Papierproduktion zurückgefahren. Der norwegischen Papierkonzern Norske Skog hat in seinem Werk in Bruck an der Mur „die Produktion mit sofortiger Wirkung vorerst bis Ende März stillgelegt“, heißt es in einem Schreiben des Unternehmens. „Die Energiepreise für Gas und Elektrizität haben in den letzten Tagen ein bis dato unvorstellbare Niveau erreicht und die daraus resultierenden Herstellkosten sind nicht mehr seriös kalkulierbar“.