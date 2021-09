Palästinenser flüchteten durch winzigen Tunnel aus dem Gefängnis

400 Insassen aus dem Gilboa-Gefängnis wurden noch am Montag auf andere Vollzugsanstalten in Israel verteilt. „Das ausgerechnet diese sechs Schwerkaliber in einer Zelle untergebracht waren, ist ja schon eine Riesenpanne“, kritisiert ein Ex-Chef des Justizvollzugs. Er sieht dies als Folge der Vergünstigungen, die die Leitung den Insassen gewährt. Bis hin zur Fortbildung und Sprachkursen an Fernuniversitäten in aller Welt.

Lauter Jubel

Selbst in den Netzwerken Israels kam klammheimliche Freude über den Ausbruch auf. Auf der palästinensischen Seite wurde laut gejubelt, denn kaum eine Familie, die nicht mindestens einen Verwandten im Gefängnis hätte. So spricht die Dschihad-Bewegung von „einer heroischen Heldentat“. Im Vergleich dazu fiel der Jubel bei der islamistischen Hamas-Bewegung eher verhalten aus. Sie versucht derzeit Gefangene auszutauschen. Der spektakuläre Ausbruch der Dschihad-Konkurrenz stellt diese Verhandlungen in den Schatten.