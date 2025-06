ÖBB erhalten vom Bund 1,4 Milliarden Euro weniger, Projekte werden verschoben

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. ÖBB erhalten 1,4 Milliarden Euro weniger vom Bund, was zu Projektverschiebungen bei 26 Regionalbahnprojekten führt.

Die Bundesregierung stellt von 2025 bis 2030 insgesamt 19,7 Milliarden Euro für den Ausbau und die Modernisierung der Bahninfrastruktur zur Verfügung.

Wichtige Projekte, darunter der Brennerbasistunnel und die Elektrifizierung der Erlauftalbahn, sind von Verzögerungen betroffen.

Die ÖBB haben auch für die nächsten sechs Jahre einen ehrgeizigen Modernisierungsplan. Pro Jahr sollen 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau der Bahninfrastruktur – sprich: ins Schienennetz, in Züge, Bahnhöfe und Terminals – fließen. Unterm Strich werden für den Rahmenplan der Jahre 2025 bis 2030 von der Bundesregierung 19,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dabei wurden im Ausmaß von 1,4 Milliarden Euro neue Bahn-Projekte in den neuen Rahmenplan aufgenommen. Doch durch den budgetären Spardruck muss auch die Bahn Abstriche machen. Im Vergleich mit dem vorangegangenen Rahmenplan ist das ein Minus von sieben Prozent oder rund 1,4 Milliarden Euro. Das heißt, es müssen etliche Projekte zeitlich nach hinten verschoben werden (siehe unten). Laut Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sei die Mobilitäts- und Energiewende eng mit den ÖBB verbunden. „Es geht um viel. Die Mobilitätswende wollen wir alle“, sagt Hanke. „Es geht aber auch um die Energiewende, auch hier ist die ÖBB der große Partner, um diese weiter voranzutreiben.“

Große Beträge „Das, was wir uns vorgenommen haben, ist unglaublich ambitioniert“, sagt der Minister. „Fast 20 Milliarden Euro Investitionen stellen für einen Rahmenplan einen Spitzenwert dar.“ Ein paar Beispiele: In den Brennerbasistunnel werden in den nächsten Jahren 2,3 Milliarden Euro investiert, in die neue Südstrecke samt dem Semmering-Basistunnel 1,5 Milliarden Euro, und 5,7 Milliarden werden in den Ausbau der Bahnhöfe, der Terminals und der Strecken fließen. Dazu kommen weitere 4,8 Milliarden Euro, die für die Instandhaltung und Wartung des Bahnnetzes verwendet werden. „Je Investitionsmilliarde löst eine Wertschöpfung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für die heimische Wirtschaft aus“, sagt Hanke. „Außerdem ist damit die Absicherung Tausender Arbeitsplätze verbunden.“ Zugleich werden die ÖBB bis 2030 rund 330 neue Züge erhalten, davon 120 neue Züge bereits in den Jahren 2025 und 2026. „Das Angebot im Personenverkehr bis 2030 wird um 40 Prozent ausgedehnt“, sagt Hanke. Für ÖBB-Chef Andreas Matthä ist vor allem die „Stabilität in der Finanzierung“ wichtig. „Sie hilft uns in der Planung und hilft auch der Bahnindustrie in der Planung ihrer Ressourcen“, sagt Matthä. „Dafür beneidet uns Europa. Wir arbeiten weiter an der Erhaltung des Bestandsnetzes, weil wir keine deutschen Verhältnisse haben wollen.“ Ziel sei aber der weitere Ausbau der Kapazitäten. „Wir wollen am Ende die Leistungsfähigkeit des Systems Bahn verdoppeln“, sagt Matthä.

Neue Projekte Jeweils fast vier Milliarden Euro werden in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg, in Kärnten und in der Steiermark sowie in Oberösterreich und Salzburg investiert. Rund acht Milliarden sind es in der Ostregion, sprich in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Neue Projekte sind der zweigleisige Ausbau zwischen Hard-Fußach und Lustenau im Großraum Bregenz. In der Steiermark ist eine zweigleisige Strecke von Graz Richtung Frohnleiten geplant. In Salzburg soll die Fahrzeit zwischen der Landeshauptstadt und Bischofshofen verkürzt werden, dafür soll die Strecke „Pass Lueg“ verbessert werden. Neu ist auch die Planung für den viergleisigen Ausbau der Strecke Wels-Lambach. Im Großraum Wien dreht sie vieles um den geplanten Ausbau des Wiener S-Bahn-Rings, wobei aber die ÖBB seit fünf Jahren auf den entscheidenden Beschluss wartet. Der Ball liege aber beim Bundesverwaltungsgericht. „Wir betreiben aktuell 1.200 Kilometer Regionalbahnen und wir investieren hier 2,4 Milliarden Euro“, sagt Matthä. Viele Regionalbahnstrecken müssen modernisiert und elektrifiziert werden.

Harte Kritik Doch es sind vor allem regionale Bahnprojekte, die um Jahre verschoben werden. Dass die geplante Elektrifizierung der Erlauftalbahn zwischen Pöchlarn und Scheibbs von 2028 auf 2033 verschoben wird, „ist ein schwerer Schlag für die Region“, so der niederösterreichische Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Es sei auch nicht hinnehmbar, dass „die Attraktivierung der Puchberger Bahn von Wiener Neustadt nach Puchberg am Schneeberg um vier Jahre verschoben wurde. Eine Inbetriebnahme sei erst frühestens 2033 vorgesehen.

Wien, Niederösterreich und Burgenland In der Ostregion verschiebt sich der Streckenausbau der Nordbahn. Er wird 2037 abgeschlossen sein. Der Neubau der„Flughafenspange“ wird voraussichtlich mit zwei Jahren Verspätung 2035 fertig. Die Verbindung Ostbahn-Flughafenschnellbahn soll 2028 statt 2026 in Betrieb gehen. Der viergleisige Ausbau der Strecke Meidling – Mödling wird bis 2035 dauern. Verzögerungen gibt es bei der Modernisierung der Strecke Hütteldorf – Meidling (2036) sowie der Elektrifizierung der Erlaufbahn (2033) und der Strecke Herzogenburg – Krems (2040). Auch Umbauten von Bahnhöfen an der Weststrecke (stufenweise ab 2029) und die Attraktivierung der Puchberger Bahn (2033) müssen warten.

Tirol und Vorarlberg. Die Inbetriebnahme des Brenner-Nordzulaufs wird um zwei Jahre auf 2039 verschoben. Auch die Modernisierung der Bahnstrecke Feldkirch-Buchs verschiebt sich. Die Inbetriebnahme ist 2029 geplant. Die neuen Bahnhöfe in Bregenz und Bregenz Hafen sollen erst 2034 und 2032 in Betrieb genommen werden. Verzögerungen gibt es auch beim neuen Bahnhof Götzis, der 2032 in Betrieb gehen soll, und beim Bahnhof Imst-Pitztal (2034). Die Erweiterung des Terminals Wörgl und die Errichtung vom Stammgleis Kundl sollen 2033 abgeschlossen sein.

Kärnten und Steiermark. Die Modernisierung der Ossiacherseebahn wird erst 2036 abgeschlossen sein. Der zweigleisige Ausbau der Strecke Werndorf – Spielfeld soll 2039 fertiggestellt werden. Die Modernisierung der Radkersburgerbahn von Spielfeld-Strass nach Bad Radkersburg ist bis 2036 geplant. Der Umbau des Bahnhofs Rothenthurn in Kärnten wird bis 2028 dauern. Die Elektrifizierung der Steirischen Westbahn wird erst 2033, statt wie geplant 2028, fertiggestellt sein. Die Modernisierung des Terminal Villach verschiebt sich auf 2029. Der Aus- und Umbau der Thermenbahn in der Oststeiermark wird evaluiert.

Salzburg und Oberösterreich. Der Neubau der Strecke Köstendorf – Salzburg wird sich um vier Jahre verzögern. Der Baubeginn ist für 2029, die Inbetriebnahme erst 2044 geplant. Der teilweise zweigleisige Ausbau und Bahnhofsumbauten auf der Strecke Linz – Selzthal werden erst 2037 abgeschlossen sein. Bereits 2034 soll die Teilstrecke Hinterstoder – Prießling in Betrieb gehen. Die Modernisierung der Strecke Bischofshofen – Selzthal im Ennstal verzögert sich bis 2030. Die oberösterreichischen Lokalbahnen Almtal-, Hausruck- und Mühlkreisbahn (nördlich von Rottenegg) stehen in Frage und sollen evaluiert werden.