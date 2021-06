Obdachlose belagern den hippen Venice Beach

Honig aus der Situation saugen will neben Joe Buscaino auch Alex Villanueva, der schillernde Sheriff des Landbezirks Los Angeles. Er steht nächstes Jahr zur Wiederwahl an. Da macht es sich gut, auf dem Ocean Front Walk von Venice breitbeinig entlang zu stiefeln und mit Strafen zu drohen.

Bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, wenn in der Regel Zehntausende an den Strandabschnitt zwischen Santa Monica-Pier und dem Open-Air-Bodybuilding-Käfig in Venice kommen, in dem einst Arnold Schwarzenegger Eisen gestemmt hat, sollen die „Schandflecke“ verschwunden sein, sagte Villanueave. Sonst werde er „für Ordnung im öffentlichen Raum sorgen“.

Ebendort dürfte das Problem eigentlich gar nicht existieren. Nach den Ordnungs-Gesetzen ist Venice Beach nachts für Wohnungslose No-go-Zone. Doch in der Corona-Hochphase setzte die Stadtverwaltung die Bestimmungen nicht durch. Die Menschen mit Engelszungen in geschützte Notunterkünfte zu agitieren, schien wegen Ansteckungsgefahr zweite Wahl. Jetzt, wo sich die Pandemie entspannt, sind die Resultate – Wildwuchs beim Übernachten in innerstädtischen Lagen.