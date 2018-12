Neustart mit allen Sinnen in Indien

At-man-tan setzt sich zusammen aus den Sanskrit-Begriffen für Seele-Geist-Körper. Alle drei finden hier, hoch oben über dem Mulshi-See, der sich aus Monsun-Regenwasser speist, ein Zuhause. In einem der 106 Zimmer mit Garten oder Terrasse, in den 21 Behandlungsräumen, die eine unglaubliche Bandbreite an östlichen und westlichen Heil- und Gesundheitspraktiken bieten, in den Gärten und Grünanlagen, die sich terrassenartig an den Berg Palse schmiegen.

Irgendwann liegt der westlich geprägte Leistungsmensch dann auf dem Rücken am Meditationsplatz, gibt seinen inneren Widerstand gegen den strengen Zeitplan aus Untersuchungen, Arztgesprächen, Trainingseinheiten und Behandlungen auf – und schaut der Sonne dabei zu, wie sie in den See fällt. Plötzlich spürt er eine innere Ruhe, die so beglückend anders und dabei so selbstverständlich ist, als wäre er verwandelt – oder endlich bei sich selbst angekommen. „Transformiert“, nennen sie es hier.

Sharmilee Kapur, die auch Prana-Heilerin ist, kennt dieses Phänomen, das ihre Gäste immer wieder beschreiben. Sie führt es auf den Bergkristall zurück, aus dem der Palse zum Teil besteht. Wenn man den Berg im Sonnenaufgang besteigt, sieht man ihn funkeln. „Dieser Kristall hat eine besondere Frequenz“, sagt sie, „und dadurch eine heilende Wirkung auf den Organismus“. Ihr „ Ironman“ Nikhil Kapur erzählt es so: „Während der extrem anstrengenden Bauzeit wanderte ich den Palse hinauf, um einen Platz für die Wassertanks zu suchen. Irgendetwas zog mich weiter zum Gipfel. Ich rannte hinauf, legte mich auf den Rücken und spürte eine Entspannung, die ich davor nie gekannt hatte. Ab da verbrachte ich täglich zehn Minuten dort oben. Das hat mir die Kraft gegeben, dieses unfassbar herausfordernde Projekt durchzuziehen.“