Neusiedler See: Der Berg ruft, der See ruft lauter

Es geht noch gemütlicher. Weil Corona ist, nicht so gemütlich wie früher. Aber immerhin. Sollten die Lokale Corona-bedingt nicht offen haben, kann man sich für daheim oder für das Picknick am Strand eindecken. In der Gebietsvinothek in Neusiedl wird nicht nur Wein zu Ab-Hof-Preisen verkauft, sondern auch Spezialitäten von regionalen Produzenten. Vom Chiliwürstel bis zur Mandelschokolade. In den Seebädern ist genug Platz, um virensicher jausnen zu können. Bis Ende April wird zum Beispiel in Rust oder Weiden kein Eintritt verlangt. Um diese Jahreszeit, zu Frühlingsbeginn, kann schon viele Stunden die Sonne scheinen.

Rad fahren? 125 Kilometer rund um den See, oder zumindest einen Teil des Neusiedler See Radweges.

Spazieren gehen? 8,5 Kilometer durch die Weinberge von Schützen nach Rust. Die Störche landen im März in der Freistadt.

Kiten lernen? Schnupperkurse gibt es etwa in Podersdorf ab April.

Stand-up-Paddeln, ohne reinzufallen? Oder einfach faulenzen?

Und so sitzt man auf der Wiese gleich beim See, den Blick nach vorne gerichtet – nachdem man vielleicht ein Foto mit dem Handy gemacht hat. Der Wind wühlt das Wasser auf. Weiße Schaumkronen zieren die Wellen, die bunten Kite-Schirme den Himmel. Und der Schneeberg erhebt sich im Hintergrund. Er ruft, aber der See ruft lauter.