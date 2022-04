Neue Sanktionen: Österreich bremst bei Gas und Diplomatenausweisung

Unterdessen reagieren EU- Staaten mit Ausweisungen russischer Diplomaten: Nach Polen, den baltischen Staaten, Belgien, den Niederlanden, Irland und Tschechien hat auch Deutschland 40 russische Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ erklärt. Sie hätten „hier jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet“, so Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Auch Frankreich Italien, Spanien, Dänemark und Schweden wiesen Dutzende russische Diplomaten, teils unter dem Vorwurf geheimdienstlicher Tätigkeit, aus. Russland drohte eine „symmetrische“ und für die Beziehungen „destruktive“ Antwort an.

Österreich will erst ausweisen, „wenn es einen konkreten Anlass gibt, wenn ein Verhalten nicht den Bestimmungen der Wiener Diplomatenrechtskonvention entspricht“, hieß es aus dem Außenamt zum KURIER. Spionage wäre so ein Grund. Ausweisungen seien pro futuro nicht auszuschließen. Schallenberg hatte auch eine solche des russischen Botschafters, der die Opfer von Butscha „verhöhnt“ und am Montag zum vierten Mal ins Außenamt zitiert worden war, eine „Möglichkeit“ genannt, die er sich vorbehalte.