Neue Corona-Strategie: Was Sie jetzt wissen müssen

Die Regierung hat drei Phasen nach Weihnachten definiert. In Phase 1 sollen die Infektionszahlen durch Verschärfung der Maßnahmen gedrückt werden. In Phase 2 will man sie "durch Testen" unten halten. In Phase 3 kommt die Impfung, mit der man "zur Normalität zurückkehren" möchte. Die drei Kernpunkte dieser Phasen sind: Einschränkungen, Tests und regionale Lockdowns.