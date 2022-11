Mit Prämien, Freizeit und rascherer Integration gegen die Personalkrise

Experten sind sich einig: Die Wirtschaft bremst sich ein, aber der akute Fachkräftemangel wird bleiben. Er könnte sich sogar noch verschärfen, wie Daten der Statistik Austria zeigen. Allein im dritten Quartal blieben 218.100 Arbeitsplätze unbesetzt, so viele wie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2009 nicht mehr. Gegenüber dem dritten Quartal des Vorkrisenjahres 2019 entspricht dies einer Steigerung um 70 Prozent. Die meisten offenen Stellen gab es im Dienstleistungssektor mit 130.000, gefolgt von der Industrie mit 56.000 und dem öffentlichen Dienst mit 31.000.

Auffällig: Die offenen Stellen machten im dritten Quartal bereits fünf Prozent aller Stellen (offene und besetzte) aus. Diese „Offene-Stellen-Quote“ lag damit rund 40 Prozent über dem Niveau von vor der Pandemie. „Ein deutlicher Hinweis auf den sich verschärfenden Fach- und Arbeitskräftemangel“, interpretiert Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas die Zahlenlage.

Angesichts der sich zuspitzenden Lage forcieren Politik, Unternehmen und Interessensverbände ihre Anstrengungen – auf gleich mehreren Ebenen:

Mehr Geld

Am Wochenende wurde bekannt, dass Red Bull im Oktober all seinen 2.000 Mitarbeitenden eine steuerfreie Prämie in Höhe von 3.000 Euro (Teilzeitkräfte aliquot weniger) zusätzlich zum Gehalt überwiesen hat. Die Belegschaft wurde noch vor dem Tod von Didi Mateschitz darüber informiert. Die Regierung ermöglicht bekanntlich eine steuerfreie Sonderzahlung an die Belegschaft von bis zu 3.000 Euro, um einen Ausgleich zur aktuellen Teuerung zu gewähren.