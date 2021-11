Mehr als 300 Intensivpatienten: Regeln werden weiter verschärft

Damals sollte ein „Lockdown light“ für Gastronomie, Tourismus und Kultur, dem kurz danach der harte Lockdown folgte, die Überlastung der Spitäler verhindern. Impfstoffe standen in der zweiten Welle noch nicht zur Verfügung.

In der nunmehr vierten Welle hingegen sollen Beschränkungen vorrangig nur noch jene Menschen treffen, die weder geimpft noch genesen sind. Mit dem Überschreiten der 300-Betten-Grenze treten gemäß Corona-Stufenplan am kommenden Montag automatisch entsprechende Verschärfungen in Kraft.