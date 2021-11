Maria Santner über Dancing Stars, Hochzeitspläne und den Opernball

Aber auch in der Show heiraten, wie 2007 Alice Guschelbauer und Balázs Ekker, möchte sie nicht.

„Der Antrag im Ballroom war echt schön, weil sich da auch so ein Kreis schließt, weil wir uns auch bei Dancing Stars kennen und lieben gelernt haben. Die Hochzeit ist aber etwas, das ganz weit weggehört, finde ich. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen einfach mal den Moment wirken und geben uns ein paar Wochen Zeit. Und dann schauen wir, ob wir im kleinen Rahmen heiraten, im großen Rahmen, in Oberösterreich oder in der Steiermark. Da sind wir uns auch noch nicht ganz sicher und wir gehen schön gemütlich die Planung an.“

2014 sind die beiden ja im Ballroom schicksalhaft zusammengespannt worden – sie als Profi, er als Promi.