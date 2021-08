MAK Wien: Wenn ein Planet Fürsorge braucht

Die Ausstellung „Climate Care“ will auch selbst eine Vorbildrolle im Hinblick auf -Emissionen einnehmen. Dafür startete das MAK ein Pilotprojekt mit der Kompetenzstelle für Klimaneutralität an der Universität für Bodenkultur in Wien, das es ermöglicht, die -Emissionen der Ausstellung exakt zu berechnen – und sie damit so niedrig wie möglich zu halten. Das Thema der Schau sollte man schließlich auch auf sich selbst beziehen. Das gilt übrigens ebenso für Besucherinnen und Besucher, die im MAK viele spannende Anreize finden sollten.

Am KURIER-Tag am 11. September können sich Leserinnen und Leser davon überzeugen - einfach mit KURIER unter dem Arm ins MAK kommen und die Ausstellung bei freiem Eintritt besuchen (siehe Infobox).