Mahrer zu Embargo-Folgen: „Wir tappen im Dunkeln“

Ein Teil der Steuerreform ist ja schon umgesetzt worden, etwa die Senkung des Eingangssteuersatz in der Lohnsteuer von 25 auf 20 Prozent. Der nächste Schritt, die Senkung der zweiten Stufe von 35 auf 30 Prozent, steht heuer zur Jahresmitte an. Die Senkung der dritten Stufe von 42 auf 40 Prozent sowie die Senkung der Körperschaftssteuer – beides ist für 2023 bzw. sogar erst 2024 vorgesehen – sollte ebenfalls auf Mitte dieses Jahres vorgezogen werden. Selbiges sei auch bei der kalten Progression machbar. „Die Modelle liegen alle auf dem Tisch.“

Finanzminister Magnus Brunner, ebenfalls ÖVP, hatte zuletzt angekündigt, bis zur Jahresmitte die Abschaffung der kalten Progression erst einmal prüfen zu lassen. Potenziell reißt ein solcher Schritt ein Riesenloch ins Budget. Mahrer kann sich daher vorstellen, dass nicht die gesamte kalte Progression abgegolten wird und sich der Finanzminister einen gewissen budgetären Spielraum erhält.

Was den Wirtschaftsbund-Skandal in Vorarlberg angeht, will Wirtschaftsbund-Chef Mahrer rasch eine neue Richtlinie beschließen lassen. Darin soll festgehalten werden, dass die Kammer und all ihre Teilorganisationen (Landeskammern und 694 Innungen, Fachverbände etc.) keine Inserate mehr in Fraktionsmedien schalten dürfen. Das sei zwar nicht ungesetzlich, doch Mahrer ist der Ansicht, dass es solche Werbung nicht brauche. „Ich hätte gerne, dass das alle Teile der Selbstverwaltung so machen.“ 22,6 Millionen Euro hat die Gesamtorganisation der Wirtschaftskammern Österreich im Vorjahr an Inseraten geschalten.