Lockdown in Schanghai für Schifffahrt schlimmer als Ukraine-Krieg

Wird es in Europa zu einer Verknappung von Waren kommen?

Wir sind noch in einer glücklichen Situation. Die Importeure haben so viel importiert wie noch nie, weil sie sich vor einer solchen Situation gefürchtet haben. Die Lager von Vorarlberg bis Wien sind knallvoll. Jetzt kommt es darauf an, wie lange die Situation in Schanghai anhält. In den nächsten zwei bis drei Wochen spüren wir nichts, ein Schiff ist fünf Wochen bis zu uns unterwegs. Aber in drei bis vier Wochen könnte es sein, dass wir deutlich weniger Waren aus Asien erhalten als jetzt.

Was alles ist betroffen?

Welche Produkte es erwischt, das weiß man noch nicht. Es kann hundert Container mit Sportschuhen für Österreich betreffen, dann können wir halt vor dem Sommer keine neuen Schuhe kaufen. Es können aber auch medizintechnische Geräte, Beleuchtung oder Gartenmöbel sein. Gartenmöbel kann man, wenn sie zu spät kommen, heuer dann gar nicht mehr verkaufen.

Sind Just-in-time-Lieferungen damit Geschichte?

Just-in-time wäre in der heutigen Zeit geradezu fahrlässig. 90 Prozent der Schiffe sind seit einem halben Jahr unpünktlich. Das wäre ein Hochrisikospiel. Viele wünschen sich die Zeit zurück, in der die Seefracht wie ein Uhrwerk funktionierte.

Wird das je wieder so sein?

In den kommenden Monaten nicht. Aber wenn diese ungewöhnlichen Ausnahmesituationen wieder aufhören, dann ja. Dann sogar relativ schnell.