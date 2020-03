Kurier-Reporter neun Stunden in türkischem Gewahrsam

Geleit auf Toilette

Zu diesem Zeitpunkt waren die Männer noch vorsichtiger im Umgang mit uns, stets folgte uns ein Soldat mit halbgeladener Waffe, geleitete uns sogar auf die Toilette. Auf militärischen Liegenschaften eine normale Prozedur.

All diesen Aufwand hätten sie sich – und uns – ersparen können, wäre am Kontrollposten, wo wir aufgegriffen wurden, ein Soldat gestanden, der unsere Frage verstanden hätte. Andererseits haben sie ihre Pflicht erfüllt.

Wir waren am Weg nach Ipsala, wo angeblich – mittlerweile ist es eine Falschmeldung – ein Syrer erschossen wurde. Als wir an einer Brücke vorbeikamen, an der einige Polizisten standen, fragten wir, ob wir die Brücke passieren dürften. Ein Polizist bejahte. Wenige hundert Meter nach der Brücke standen drei Soldaten an einer Kreuzung. Wir fuhren auf sie zu, wollten sie fragen, ob wir weiterfahren dürften. „Get out!“, „Wait!“, „No phone!“, war die Antwort. Auf all unsere Fragen reagierten sie nicht, sie nahmen unsere Reisepässe ab, ihr Kommandant telefonierte.

Nach einigen Minuten kam ein Lkw mit einem Oberleutnant, der uns anwies, ihm zu seinem Stützpunkt zu folgen. Dort angelangt erfuhren wir, dass wir in militärisches Sperrgebiet eingedrungen seien und nun den Behörden übergeben würden.

Das „nun“ sollte sich in die Länge ziehen, denn im Umkreis von zehn Kilometern versuchten Hunderte Flüchtlinge und Migranten, über die Grenze nach Griechenland durchzubrechen. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, Stunde um Stunde verging.