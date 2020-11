Kontaktregeln im Lockdown: Wie viele sind Einzelne?

Übernachten bei Oma

Immerhin sind andere Lebensbereiche schon klarer zu beantworten. Etwa wenn es um den Kontakt von Großeltern zu (mehreren) Enkelkindern geht: Sie dürfen laut Ministerium beispielsweise bei Oma und Opa gemeinsam übernachten, das falle unter die Ausnahmebestimmungen, wenn Betreuungspflichten vorliegen, also die Eltern nachts arbeiten müssen. Gleiches gilt auch beim Aufpassen tagsüber und dann natürlich auf mehr als ein Enkelkind.

Kritik an fehlender Präzision

Rechtsexperten finden generell wenig Gefallen an den zuweilen unpräzisen Vorgaben. „Die Ausgangsbeschränkungen und die Frage der Kontaktpersonen sind Schlüsselpunkte in dem Regelwerk“, merkt Funk an. „Diese Bestimmungen halte ich für verunglückt, dabei sind diese Punkte zentral.“ Da wäre die Definition von Bezugspersonen, die man treffen dürfe: Wer als „Bezugsperson“ gilt, ist aber laut der Rechtsbegründung „Einzelfallbeurteilung“. „Besser kann man gar nicht ausdrücken, dass man gar nicht weiß, was man da geregelt hat“, kommentiert Funk.

Klare Regeln nötig

Es sei sinnvoll, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu befolgen, betont der Experte. „Aber dazu muss man wissen, was man befolgt. Ich verstehe die Notsituation, doch gerade eine Notsituation verdient klare Regelungen.“