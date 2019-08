Kajakfahren im Wildwasserkanal: Kanten ist alles

„ Wassersport mitten in Wien“ ist der treffende Slogan der Wassersportarena, die der gebürtige Tiroler Michael Straganz betreibt. Er fährt bereits seit 22 Jahren Kajak, hat schon Touren durch den Grand Canyon oder entlang norwegischer Flüsse unternommen. Jetzt leitet er das Zentrum gleich neben der Steinspornbrücke. Das Besondere daran: Durch drei Schleusen wird Wasser aus der Neuen Donau fast fünf Meter hochgepumpt, 14.000 Liter – das sind circa 65 Badewannenfüllungen – rauschen dann pro Sekunde 250 Meter zurück ins Zielbecken. Dieser Vorgang erzeugt Wellen und Walzen wie in einem reißenden Fluss, die nicht nur für Hobbysportler eine Herausforderung sind, sondern auch optimale Bedingungen für Profisportler bieten. Denn in der österreichisch einzigartigen Wildwasseranlage trainieren sowohl das Nationalteam als auch Mannschaften aus anderen Nationen. „Wir haben sechs Stufen im Wildwasser, davon sind eins bis drei für den Breitensport“, sagt Straganz. Hierfür reiche eine gewisse Grundfitness aus. „Für alle anderen Levels muss man richtig fit sein, damit man es schafft“, sagt er. Die meisten Kurse, die hier angeboten werden, orientieren sich jedoch sowieso an Freizeitsportlern.