Impfgegener mobilisieren gegen Blutspenden: Warum das problematisch ist

Ist Blut von Corona-Geimpften gefährlich?

Nein. Geimpfte und Genesene dürfen genauso Blutspenden wie Nicht-Geimpfte. In Österreich ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Blutkonserve getestet wird. Dabei wird beispielsweise überprüft, ob Erreger, die über Blutkonserven übertragbar sind, gefunden werden (Lebererkrankungen wie Hepatitis oder auch das HI- oder das Westnil-Virus).

Im Unterschied zu Deutschland, wo Geimpfte auch sofort Blut spenden dürfen, gibt es in Österreich nach einer Corona-Impfung eine zweitägige Wartepflicht. Diese dient dem Schutz des Spenders, falls Fieber oder andere Impfreaktionen auftreten.

Kann das Corona-Virus also nicht in einer Blutkonserve übertragen werden?

Nein. Die Blutversorgung ist für das Gesundheitssystem eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Daher ist mittlerweile millionenfach getestet und wissenschaftlich bewiesen, dass die Corona-Infektion nicht über Blutprodukte übertragen werden kann. Generell bekommen Empfänger von Blutkonserven kein Vollblut. Vereinfacht gesagt wird das Blut der Spender in rote Blutkörperchen und Blutplasma aufgeteilt. Wer eine Blutkonserve bekommt, erhält ein Konzentrat aus roten Blutkörperchen. Allfällige Abwehrstoffe sind im Blut-Plasma enthalten.



Zerstört der Impfstoff die natürlichen Antikörper im Blut?

Das exakte Gegenteil ist der Fall: Bei einer Impfung werden als Immunantwort neue Antikörper gebildet.