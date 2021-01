Impfen: Das Europa der vielen Geschwindigkeiten

Zu langsam, zu ineffizient – ein „Desaster“, so heißt es in Frankreich, in Deutschland wird über das „Impfchaos“ gewettert. Warum laufen in Europa die Impfungen so schleppend an, während in Israel bereits mehr als eine Million Einwohner, also knapp 13 Prozent seiner Bevölkerung, geimpft wurden?

Österreich steht im EU-Vergleich auch alles andere als glänzend da. Mit Stand Montag haben gerade mal 6.000 Personen oder nur 0,07 Prozent der Bevölkerung einen Impfstoff erhalten – also in Relation weniger als bei unseren deutschen Nachbarn: 265.000 Impfstoffdosen wurden dort bis Montagfrüh verabreicht – und das, obwohl 1,3 Millionen Impfstoffdosen geliefert wurden.