Im Schneckentempo zum 30er: Wie Österreichs Städte nur schwer vom Gas kommen

„Dafür sind wir nicht zu haben“, stellte ein erzürnter Platter klar. „Mit uns gibt es keine ideologiegetriebenen Tempo-Reduktionen“, ließ die Landes-VP verlautbaren. In dieser Tonart, die auch von der FPÖ in Tirol und in Innsbruck geteilt wird, dürfte es beim Tauziehen um Ausnahmen vom 30er in der Landeshauptstadt in den kommenden Monaten weitergehen.

Buchacher ist klar, dass sein Vorhaben noch längst nicht in trockenen Tüchern ist: „Aber wenn sich alle zusammenreißen, kriegen wird das hin.

Bürgermeister Willi versucht indes, mit einer Analyse, die das Land für die Stadt erstellt hat, ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu bringen. Auf Grundlage der Navi-Daten von Autofahrern zeigt sich, dass besonders im Kernbereich der Innenstadt in vielen Straßenzügen mit 50er-Limit schon jetzt nur mit 30 bis 40 km/h gefahren wird.