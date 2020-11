Ibiza-Video: Was hinter dem Gang der Opposition zum Verfassungsgerichtshof steckt

Die Begründung, warum die Abgeordneten ihre Forderung trotzdem für rechtlich legitim halten, liest sich im Antrag an die Höchstrichter so: Der Ausschuss prüfe nicht strafrechtliche Fragen, sondern die politische Verantwortung – und nur wenn man alle Passagen aus dem Video kenne, lasse sich auch die Frage der politischen Verantwortung klären.

Binnen vier Wochen müssen die Höchstrichter nun darüber entscheiden, ob die Justiz Video und Transkript ungeschwärzt übermitteln muss.

In Justizkreisen vermutet man aber, dass dieses Manöver noch einem anderen (höheren) Zweck diene. Denn seit dem Start des Ibiza-U-Ausschusses ärgern sich die Abgeordneten, dass sich zwar unzählige Whatsapp-Nachrichten von Strache an Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Unterlagen finden, aber nicht jene von Kurz an Strache. Diese wurden von der Staatsanwaltschaft nämlich nicht geliefert – sind aber klarerweise in besonderer Weise Objekt der Begierde für die Opposition.