Hohenruppersdorfer Wappen nach 365 Jahren offiziell verliehen

„In Silber eine grüne Doppellilie mit goldenem Querband“ – so lautet die Beschreibung des Gemeindewappens von Hohenruppersdorf (Bezirk Gänserndorf). Obwohl es bereits seit Jahrhunderten verwendet wurde, hat die offizielle Verleihung des Wappens bisher gefehlt. Das wurde nun aber nachgeholt.

„Die erste bekannte Urkunde, auf der das Siegel mit der Doppellilie vorkommt, stammt aus dem Jahr 1656“, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde, Hermann Gindl. Seitdem habe man das Wappen in Hohenruppersdorf benutzt. „Sehr viele Bürger wussten nicht einmal, dass es der Gemeinde nie offiziell verliehen wurde“, so der Ortschef. Grund für die verabsäumte Verleihung war, dass die Akten bisher nicht aufgearbeitet wurden, wodurch die niederösterreichische Landesregierung das Wappen nicht beschließen konnte. Im Juni war es dann aber so weit, wodurch die Verleihung des Gemeindewappens durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 13. Oktober über die Bühne gehen konnte.