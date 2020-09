Hernals: Von den Schrammeln bis zum Rapper

Raunziges Chanson mit Geige, Gitarre und Harmonika

Die Musiker sind Johann Schrammel (Violine), Paul Fiebrich (Violine), Alfred Rondorf (Kontragitarre) und Willi Strohmayer (Harmonika). Die Schrammelbrüder (Johann und Josef) waren die Erfinder der Schrammelmusik.

Ihre Gruppe war im 19. Jahrhundert in Wien so bekannt wie später vielleicht Falco. Sie spielten in den Heurigen, komponierten mehr als 200 Lieder. Das Wiener Lied erreichte mit ihnen den Höhepunkt. Das Besondere war die Kombination von zwei Geigen, der Kontragitarre, Klarinette, später auch der Knopfharmonika.

Ihr Merkmal: weinende, raunzige, chansonartige Musik. In Hernals lebten die Schrammeln – in der Kalvarienberggasse/Rötzergasse.

Vorortelinie

Wir steigen wieder ein in die Straßenbahn – über die Hernalser Hauptstraße, vorbei an der Station Hernals. Die Trasse der heutigen S45 wird von den Wienern liebevoll „Vorortelinie“ genannt. Hier sieht man Jugendliche. Warum? „Bars für uns gibt es im Bezirk nicht, am Abend treffen wir uns bei der S-Bahn oder fahren in die Stadt“, erzählt ein 18-Jähriger.

Die Straßenbahn fährt weiter, beim Krankenhaus Göttlicher Heiland vorbei und plötzlich erblickt man ein einmaliges Panorama: Rechts die Weinfelder des letzten geschlossenen Weingartens Ried Alsegg, links die Gemeindebauten.