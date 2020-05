Heimholaktionen für Österreicher als globaler Kraftakt

Mittlerweile ist allen klar: Jetzt ist nicht die richtige Zeit zum Reisen - und es wird aufgrund des Coronavirus noch länger so bleiben. Aber als China zum Jahreswechsel die ersten Todesopfer durch ein neues Virus meldete, fühlte sich das bei uns in Österreich noch unendlich weit weg an. In Zeiten der Globalisierung war das leider ein falsches Gefühl der Sicherheit.

Rasch gab es die ersten Corona-Toten in Europa, aus allen Kontinenten folgten Meldungen über Infizierte und Tote, die Grenzen wurden dicht gemacht, der Flugverkehr drastisch eingeschränkt, Reisende saßen fern der Heimat fest, darunter auch Tausende Österreicher. Ihre SOS-Rufe mehrten sich, und die Diplomaten setzten sich ins Zeug, so rasch wie möglich alle nach Hause zu bringen. An der Hotline in Wien saßen zu Spitzenzeiten 120 Mitarbeiter des Außenamts und 120 Bundesheer-Soldaten, um alle Fragen zu klären.

„Wobei es nicht alle wirklich so eilig hatten“, erzählt einer der Organisatoren. „Sie wollten erst noch ihre Wandertour abschließen oder den Strand genießen.“ Doch mit steigenden Totenzahlen wurde auch klar, dass es wohl besser wäre, dabei das österreichische Gesundheitssystem im Rücken zu wissen. Apropos: An der Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung aus Asien war und ist das Außenamt auch beteiligt.