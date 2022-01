Großes Fragezeichen hinter den PCR-Test-Kapazitäten

Etwas mehr als eine halbe Million PCR-Tests an einem einzigen Tag in ganz Österreich, das war laut Gesundheitsministerium bisher der höchste Wert in der Pandemie. Mit Omikron werden die Infektionszahlen aber voraussichtlich in bisher ungekannte Höhen getrieben.

Die Politik ruft zudem zum regelmäßigen Testen auf, weil mit der neuen Virusmutation Angesteckte bereits nach zwei Tagen zum Übertrager werden können. Das verkürzt die Aussagekraft eines negativen PCR-Tests.

Nach einem Testgipfel vor zwei Wochen, in dem es auch um die Kapazitäten in den Ländern ging, ist aber weiter unklar, wo die mögliche PCR-Oberkante liegt. Denn das Massentesten funktioniert laut einem Ministeriumssprecher „relativ gut, so lange die Positivrate niedrig ist“.