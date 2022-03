Gas-Stopp: "In einigen wenigen Wochen wäre Schluss"

Das Problem: Der Gasverbrauch sinkt zwar in der wärmeren Jahreszeit, aber ohne Gas geht in der Industrie schlichtweg nichts. Allein das Drosseln der Produktion ist nicht so einfach und könnte im Falle einer raschen Gasabschaltung Schäden an den Maschinen und Anlagen hervorrufen. Das noch größere Problem: Die 80 Prozent Gas aus Russland lassen sich so schnell nicht ersetzen, analysiert Neumayer. Dafür fehle schlicht die Infrastruktur. Das gelte vor allem für das immer wieder zitierte Flüssiggas.

Aktuell arbeitet die EU-Kommission fieberhaft an Alternativen zum russischen Gas. Für Neumayer ist das positiv. Allerdings: „Bis wir wirklich vom russischen Gas unabhängig werden können, dauert es mehrere Jahre.“