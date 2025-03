Frauenrechte sind der Gradmesser für den Zustand von Demokratien

Bei den Europawahlen 2024 verzeichneten rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien die stärksten Zugewinne. In Österreich wurde die FPÖ bei den Nationalratswahlen zur stimmenstärksten Partei, in Deutschland verdoppelte die AfD ihre Stimmen.

Die immer stärker werdenden rechten Bewegungen befeuern einen gefährlichen Trend. Ob in Brüssel, Wien oder Berlin, die zentralen Botschaften der Rechten sind dieselben: Sie propagieren „traditionelle Geschlechterrollen“, bewerben Herdprämien und Oma-Karenzen. Statt den Ausbau von Kinderbetreuung stellen sie sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung von Frauen (wie z. B. das Recht auf Abtreibung) in Frage und bekämpfen Frauen- und Gleichstellungspolitik.

Nicht nur in Europa geraten Frauenrechte massiv unter Druck. In Afghanistan haben die radikalislamistischen Taliban Frauen systematisch aus der Gesellschaft verbannt: Sie dürfen nicht mehr studieren, arbeiten oder in der Öffentlichkeit sprechen. Frauen, die sich widersetzen, riskieren Folter, Gefängnis und Tod. Im Iran kämpfen Frauen trotz massiver Repressionen weiterhin gegen das Mullah-Regime, das mit unerbittlicher Härte gegen die feministische Revolution vorgeht: Allein im Jahr 2024 wurden über 30 Frauen hingerichtet.

Frauenrechte sind weltweit der Gradmesser für den Zustand von Demokratien – und dieser Zustand verschlechtert sich, v. a. in krisengeprägten Zeiten. Während Frauen in autoritären Staaten um ihre grundlegenden Rechte kämpfen, sehen wir auch in demokratischen Gesellschaften eine gefährliche Entwicklung: Frauenpolitische Themen verschwinden zunehmend aus der öffentlichen Debatte, gleichzeitig sinkt die Repräsentanz von Frauen in politischen Ämtern – auch in Österreich.