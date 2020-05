„Erzkonservative Truppe“: Wer Sebastian Kurz berät

Anhand kurzer, mit anekdotischen Details angereicherter Biografien werden die politischen Vertrauensmenschen des Sebastian Kurz vorgestellt und eingeordnet.

So erfährt man im Vorbeilesen, wie viele Telefonate der Sprecher des Kanzlers an einem Tag zu führen hat (311); mit wem Kurz in der Nacht zum 19. April 2011 besprochen hat, ob er Staatssekretär werden soll (darunter ein gewisser Josef Pröll); oder welcher Philosoph besonderen Einfluss auf die Gesellschaftspolitik der türkisen ÖVP-Führung hat ( John Rawls).

Knittelfelder beschreibt kurzweilig eines der zentralen Erfolgsrezepte des Sebastian Kurz, nämlich: ein ausgeklügeltes Personalmanagement.