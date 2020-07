Erdoğan sieht sich als „historischen Führer“ mit Mission

Dass der strenggläubige Staatschef auf regionaler, ja globaler Ebene ebenfalls eine dominante Rolle spielen will, daran ließ er ebenfalls nie Zweifel aufkommen. Wobei das, erläutert Politologe Cengiz Günay, nicht nur seiner Eitelkeit geschuldet sei, sondern auch den Umbrüchen in der bisherigen Weltordnung: „Der Multilateralismus ist mehr oder weniger zu Ende. Alte Allianzen bröckeln, das gilt auch für die NATO. Und so richtet sich auch die Türkei neu aus.“

Der erste Anlauf im Zuge des Arabischen Frühlings sei zwar spektakulär gescheitert – die Muslimbruderschaften, auf die Ankara etwa in Ägypten oder Syrien gesetzt hatte, sind zumindest dort als politische Kräfte inexistent. Jetzt, so Günay, verfolge die türkische Regierung eine offensivere Strategie und praktiziere unter impliziter Bezugnahme auf eine „große Nation mit großer Geschichte eine eigenständige Militärpolitik“. Interventionen in Syrien, Libyen oder dem Irak zeugen davon.