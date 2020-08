Dürfen eingetragene Partner Mietrechte übernehmen?

Ich bin seit einigen Jahren verpartnert. Mein Partner ist nun bei mir eingezogen und gemeldet. Muss ich den Mitbewohner dem Hausbesitzer melden?

Nicole Neugebauer-Herl: Wir leben zur Hauptmiete in einer Substandardwohnung. Kann mein Partner nach meinem Ableben die Wohnung zum Kategoriemietzins übernehmen?Sie sind nicht verpflichtet, den Einzug Ihres Partners dem Hauseigentümer zu melden. Eingetragene Partner sind gemäß § 43 Abs 1 Z 10 Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) den Ehegatten gleichgestellt. Nachdem diese zu den eintrittsberechtigten Personen gemäß § 14 MRG gehören, gilt dies auch für eingetragene Partner. Wurde Ihr Hauptmietvertrag vor dem 01.03.1994 abgeschlossen, darf der Vermieter den Hauptmietzins im Eintrittsfall nicht anheben.

Unsere Wohnung wurde 2012 neu gekauft und 2013 übergeben. Nun schimmelt die Fassade und ist unansehnlich. Die Baufirma ist mit Fertigstellung des Hauses in Konkurs gegangen. Was sollen wir tun?

Nicole Neugebauer-Herl: Die Fassade gehört zu den allgemeinen Teilen des Hauses, daher hat die Eigentümergemeinschaft für deren Erhaltung bzw. Sanierung aufzukommen. Wenn die seinerzeitige Baufirma in Konkurs gegangen ist, wird man sich an dieser wegen einer allenfalls mangelhaften Errichtung nicht regressieren können. In einem solchen Fall wenden Sie sich an die Hausverwaltung, die dann prüfen lassen wird, ob Erhaltungsmaßnahmen an der Fassade erforderlich sind. Dies kann bei Schimmelbefall durchaus möglich sein. Wenn die Fassade allerdings „nur“ unansehnlich ist und die Maßnahmen keine Erhaltung, sondern eine Verbesserung bewirkt, muss darüber ein Beschluss der Eigentümer eingeholt werden.