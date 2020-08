Doskozil: Zwischen Wut und Verschwörung

Auch wenn eine besondere Emotionalität in Hans Peter Doskozils politischer DNA verankert ist, weil er sich immer als Offensivspieler sieht – in dieser Ausprägung war sie nicht notwendig. Von ihm wird jetzt vielmehr erwartet, dass er mit starker, aber auch ruhiger Hand das Commerzialbank-Desaster bereinigt. Seitenhiebe in Richtung Wien sind da Zeitvergeudung, weil es gilt, vor der eigenen, burgenländischen Haustür zu kehren.

Zu dem Reinemachen gehört aber auch, dass aufgedeckt wird, was in den Stunden vor der Sperre der Bank passiert ist; und wer versucht hat, noch schnell sein Geld in Sicherheit zu bringen, weil er vom drohenden Zusammenbruch des Finanzsystems von Martin Pucher rechtzeitig erfahren hatte. Gleichgültig, ob eine Rettung des Geldes gelungen ist oder nicht.