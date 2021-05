Die Tests in den Schulen werden jetzt zuverlässiger

Heute wird erst einmal in der Nase gebohrt: Schülerinnen und Schüler, die am Montag das Schulhaus betreten, werden zuerst einmal auf eine Covid-19-Infektion getestet. Das Prozedere wird am Mittwoch oder Freitag wiederholt – in Summe wird also drei Mal in der Woche kontrolliert.

Fast so sicher wie PCR

Dabei kommen jetzt auch für die jüngeren Schüler die sogenannten Flowtex-Tests zum Einsatz, die laut Untersuchungen der MedUni Wien etwa 90 Prozent der positiven Fälle herausfiltern, die auch bei den noch genaueren PCR-Tests festgestellt werden würden.

Nur Oberstufen

Diese sensibleren Tests standen bisher nur Schülerinnen und Schülern der Oberstufen zur Verfügung. Seit Kurzem sind sie in den AHS-Unterstufen sowie den Mittelschulen im Einsatz, ab Juni werden diese Tests auch in die 3. und 4. Klassen der Volksschulen geliefert.

Wer sich oder sein Kind nicht in der Schule testen lassen will, der bringt ein negatives Ergebnis mit, das von einer befugten Stelle ausgestellt wurde – also in einer Teststraße, in einer Apotheke oder in einem Labor, das PCR-Tests anbietet. Letztere dürfen maximal 72 Stunden alt sein, Antigentests maximal 48 Stunden.

Geimpft oder genesen

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen zu Hause getestet werden. Wer nachweislich in den vergangenen sechs Monaten eine Covid-19-Infektion durchgemacht hat oder wer geimpft ist, muss nicht zum Test.

Da die PCR-Tests die zuverlässigsten Ergebnisse liefern, wird überlegt, wie man diese in größerem Maßstab einsetzen können. In Wien wird deshalb bei einem Pilotprojekt der Einsatz von PCR-Tests erprobt. Versuche an zehn Gymnasien seien vielversprechend verlaufen, heißt es aus Wien. Dazu registrieren sich die Schüler auf der Testplattform von „Alles gurgelt“ und führen dann an fix vereinbarten Tagen zu Hause unter Anleitung der Web-App den Tests durch – das Ergebnis liegt dann spätestens nach 24 Stunden vor.