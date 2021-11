„Die Orangenbäume gibt es nicht mehr“ – Als Palästinenser in Jaffa zu Hause waren

Nadine Sayegh kennt diese Welt aus den Gute-Nacht-Geschichten des Vaters. In der Ich-Form aus dessen Sicht lässt sie den Leser eintauchen in sein – bis auf kleine Konflikte mit Gleichaltrigen – weitgehend sorgenfreies Leben in einer blühenden Stadt, mit blühenden Orangenbäumen. „Niemand spricht davon“, ärgert sie sich. „Es geht immer nur um den Konflikt.“

Sayegh ist in Beirut geboren, in Wien aufgewachsen. Das Land, in dem ihr Vater Nicolas aufgewachsen ist, gibt es nicht mehr. Als die erwachsene Tochter später mit ihm dort hingefahren ist, war wenig, wie es damals war. „Ein Hologramm“, nannte es ihr Vater, „ein anderes Jaffa“. In dem Elternhaus wohnt jetzt eine andere Familie. „Vieles schaut anders aus“, sagt Nadine Sayegh. „Die Orangenbäume gibt es nicht mehr.“

Sayegh wollte „die Erinnerung an eine Welt erhalten, die nicht mehr existiert“. Ihre Kinder, sagt die dreifache Mutter, sollen sich nicht unwohl fühlen mit ihrer Herkunft, so wie sie selbst das lange tat. Sie sollen stolz sagen können, Palästinenser zu sein. Und nicht automatisch „mit Sprengstoffgürtel und Stein“ in Verbindung gebracht werden.

Eine jüdische Bekannte von Sayegh will jetzt eine hebräische Übersetzung des Buches erwirken.

Karoline Krause-Sandner