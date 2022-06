Der Fahrplan zum Ausstieg aus Benzin und Diesel

EU-Parlament und EU-Regierungsvertreter verhandeln miteinander. Der erzielte Kompromiss wird anschließend in die nationalen Gesetze der EU-Staaten übernommen. Und dieser Kompromiss dürfte letztlich so aussehen: Bis 2025 müssen die CO 2 -Grenzwerte von neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen im Vergleich zu 2021 um 15 Prozent sinken. Bis zum Jahr 2030 muss der Kohlendioxid-Ausstoß um 55 Prozent reduziert werden. Und bis 2035 schließlich darf ein neuer Pkw oder ein neues kleines Nutzfahrzeug überhaupt kein CO 2 mehr ausstoßen. Das bedeutet im Umkehrschluss das Ende des Verbrennermotors. Dann können in der EU nur noch Elektro-Autos neu zugelassen werden. Die Nutzung von Biokraftstoffen oder E-Fuels in neuen Autos über das Jahr 2035 hinaus hat das EU-Parlament abgelehnt.

Der Europäische Verbraucherverband BEUC in Brüssel sieht den Vorstoß zum Auslaufen des Verbrennermotors als „Meilenstein. Vor zwei Jahren wäre er noch undenkbar gewesen.“ Siehe das Beispiel Dänemark: Bereits vor vier Jahren wollte die Regierung in Kopenhagen auf eigene Faust Diesel und Benziner im Land verbieten. Doch sie musste die Pläne stoppen, weil das gegen EU-Recht war. Seither drängte Dänemark: Dann müsse die EU eben ihre Regeln ändern und der gesamten Union erlauben, ein Verbrenner- Verbot zu erlassen.