Das Ibiza-Puzzle steht vor der Lösung

Auf dem Computer wurden weitere Hinweise gefunden, die in verschiedenen Bereichen des 378-seitigen, geheimen Zwischenberichts, den der KURIER am Dienstag aufgedeckt hat, nachzulesen sind. Eigentlich bekam der (mittlerweile ehemalige) Feuerwehrmann den Auftrag, die Spuren in der Wohnung in Wiener Neustadt zu verwischen. So sagte er es auch im ersten Verhör durch die SOKO aus. Erst bei einer zweiten Befragung erzählte er, wie die Speicherkarte zuerst in einem grünen Frosch versteckt war und er diese später in der Steckdosen-Verkleidung deponiert hat.