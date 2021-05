Das große Geschäft mit den Corona-Tests

Dieses Beispiel zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des Geschäfts mit den Testungen, das von der öffentlichen Hand bezahlt wird. Österreichweit wurden inzwischen 9,1 Millionen behördlich angeordnete PCR-Tests durchgeführt.

Beim Screening mit Schnelltests (in Wien auch mit PCR-Gurgeltests; Kosten bisher mindestens 7,5 Millionen Euro) ist Österreich in ganz anderen Sphären unterwegs: In Teststraßen und bei Hausärzten wurden bisher bereits 25,5 Millionen Antigen-Tests durchgeführt. Dazu kommen noch einmal 4,4 Millionen Tests in Apotheken sowie 2,6 Millionen in Betrieben.

Die Kosten für Labordiagnostik entfallen bei dieser Testschiene. Die Abstriche werden aber vergütet. Apotheker erhalten hierfür zum Beispiel 25 Euro pro Test. In Tirol sind zudem Hausärzte breit eingebunden und rechnen zum selben Tarif ab.

In dem Bundesland haben sich zuletzt aber auch zahlreiche Teststraßen von privaten Betreibern etabliert, die mit dem Land ihre Leistungen abrechnen. Wie der Blogger Markus Wilhelm aufgezeigt hat, wurde hier aber offenbar bei zumindest einem dieser Unternehmen mehr als schleißig gearbeitet.

Die Testergebnisse, die offiziellen Bescheiden entsprechen, wurden mitunter in weniger als zwei Minuten ausgegeben. Dabei müssen 15 Minuten vergehen, bis die Antigentests abgelesen werden dürfen.