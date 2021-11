Covid-Tests kosten dem Staat heuer bis zu 1,8 Milliarden Euro

In keinem anderen EU-Land wird derzeit so viel getestet wie in Österreich. Allein von Donnerstag auf Freitag wurden rund 640.000 PCR- und Antigenschnelltests eingemeldet. Darunter sind 240.000 der aussagekräftigeren PCR-Tests. Von den insgesamt knapp 100 Millionen bundesweiter Screenings (ohne Schulen, Apotheken und Betriebe) entfielen bisher drei Viertel auf Antigenschnelltests. Gilt nur noch PCR, wird das für den Staat teurer, da höhere Kosten für die Infrastruktur anfallen.

Anfang August rechnete das Gesundheitsministerium bis Jahresende mit Test-Kosten von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro. „Diese Prognose ist nach wie vor aktuell“, hieß es dazu am Freitag aus dem Ministerium.