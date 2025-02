Ein Separatist aus Flandern, der zum Staatsmann wurde

Da haben Österreichs Koalitions-Verhandler noch einigen Spielraum: Insgesamt 240 Tage hat es in Belgien gedauert, bis nach den Wahlen eine neue Regierung vereidigt wurde. Am Montag war es soweit und der 54-jährige Bart De Wever legte als neuer Regierungschef im Königspalast in Brüssel den Amtseid ab.

De Wever ist seit 2013 Bürgermeister von Antwerpen und hat sich dort einen Ruf als harter, aber korrekter Sparmeister erarbeitet, der in der Lage ist, Reformen in der Praxis umzusetzen. Genau das stellt er jetzt auch für Belgien in Aussicht. Schuldenabbau, Pensionsreform, Gesundheitskosten senken, Arbeitsmarkt liberalisieren. Belgien soll, so die politische Devise, flämischer werden. In Flandern, das als wirtschaftlich erfolgreicher und besser verwaltet gilt als die französischsprachige Wallonie im Süden Belgiens, steuert die Regionalpolitik bereits seit Jahren auf einem solchen Kurs.