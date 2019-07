Aus der Todeszone wurde ein Naturparadies

Wir befinden uns mitten im Europaschutzgebiet am Grünen Band Europas. Das Gewässer mit den angrenzenden Feuchtwiesen ist ein Ort für die seltene Flussperlmuschel und zahlreiche Vogelarten wie den Wachtelkönig und den Neuntöter. Fröhliches Gezwitscher begleitet uns am morgentau-nassen Uferweg, umgeben von einem lebendigen Feuchtgebiet mit verlandeten Tümpeln, Schwingrasen, Wasserlilien und Torfmoosen. Da fällt es nicht leicht, sich in die Zeit nach dem letzten Weltkrieg zu versetzen. Alle jenseits der Maltsch wohnhaften Bauern mussten ihre Heimat verlassen und zusehen, wie ihre Häuser dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Ehemalige Pferdeeisenbahn

Der weitere Weg führt uns entlang wogender Getreidefelder. Durch einen lauschigen Wald geht es an den Grenzort Wullowitz, wo wir auf die Trasse der ehemaligen Pferdeeisenbahn treffen. Anstatt eines nicht finanzierbaren Wasserkanals wurde zum Zweck des Salztransportes eine Eisenbahn errichtet. Die örtliche Bevölkerung war gar nicht begeistert, da viele Menschen direkt oder indirekt am Salztransport mit eigenen Pferdefuhrwerken beteiligt waren und um ihre Erwerbsquelle bangten. Aber im Jahr 1832 wurde die Strecke bis nach Linz eröffnet. Der Kaiser selber war dabei anwesend. Ein Viadukt nahe dem Weiler Eisenhut erinnert noch an das Bauwerk.

Rahmsuppe und Spätzle

Zurück im Ort stärken wir uns beim Marktwirt mit Mühlviertler Rahmsuppe und Spätzle. Wirt Hans Hoffelner weist auf die lange Tradition des über 500 Jahre alten Hauses hin: „Napoleon war schon Gast hier. Anton Bruckner spielte mit Leopoldschläger Musikanten auf seiner Geige bei Tanzveranstaltungen. Auch Adalbert Stifter war als Landesschulinspektor häufig zu Gast.“