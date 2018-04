Architekturpreis für den besten Grundriss

Auch in Bernardo Baders Bau (Rang drei) ist Holz ein zentrales Element. Er verlieh einer knappen, lang gestreckten Restparzelle den optimalen Grundriss und schuf damit idealen Wohnraum für die dreiköpfige Familie. Baders Lösung: Das Haus so dicht wie möglich an den Straßenrand zu rücken und gleichzeitig schmal, dafür aber konsequent über drei Stockwerke ausbauen. Während der Bau von außen an einen Stadel erinnert, bietet er im Inneren viel Raum zum Wohnen und Arbeiten. Die Jury lobt das Projekt als ein „sehr stimmiges, auf den Ort und seine Bewohner bezogenes Haus, das intelligent und ressourcenschonend gebaut wurde.“