Nun, da der 1. April vorüber ist, lässt sich sagen, was ein müder Scherz war und was nicht. Der morgendliche Versuch etwa, den 10-Jährigen zum behänden Aufstehen zu bewegen („Wui, es hat geschneit!!“), wurde mit einem müden „Ja, ja, April, April“ quittiert.

Kein Scherz war, dass:

- Stefan Petzner in der Television die Hüften schwang, was als Tango missverstanden wurde, und er nun mit einer Frau Sarkissova, die das auch so sieht, clincht.

- ein Herr Wurst bei einer TV-Gala oben ohne auftrat und das noch Tage danach aufregt (wen jetzt?).

- die Chinesen, deren Leihräder/E-Scooter schon im Donaukanal liegen, Wien mit Lufttaxis (!) fluten wollen.

- in Venezuela mangels Stroms die Arbeitstage verkürzt werden, statt die Zeit des Chaos-Präsidenten;

- Donald Trump beim Golfen schummelt (Überraschung?) und man Herzschrittmacher hacken kann… – gegen all das wär’ Schnee im April harmlos eigentlich.

