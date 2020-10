Am Halloween-Wochenende bitte nur Süßes und nichts Saures

Wie wichtig bundeseinheitliche Maßnahmen sind, zeigt der jüngste Fall von Salzburger Partytigern, die wegen der früheren Sperrstunde daheim in Taxibussen in die nahe Steiermark gefahren sind, um abzufeiern. Natürlich böte das kommende lange Halloween-Wochenende die letzte Gelegenheit, nochmals richtig auf den Putz zu hauen. Doch angesichts der kritischen Zahlen sollte man nicht auf die Regierung warten, sondern sich schon jetzt dem Grunde nach an das halten, was kommen wird. Bitte also zu Halloween nur Süßes (im Sinn von Vernünftigem) und nichts Saures (Blödheiten). Und das Süße am besten mit Abstand zu Hause. Dann stimmt hoffentlich auch der Refrain von Guns ’n Roses: „Nothing lasts forever, even cold November Rain“.