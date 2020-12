Als Peter Klien fast eine Watsche kassierte

Auch wenn bei der Verleihungsgala keine Zuschauer anwesend waren, einen Publikumspreis gab es dann aber doch für Peter Klien und seine Satire-Sendung „Gute Nacht Österreich“, die noch bis Jänner im ORF zu sehen ist. Wie es dann weitergeht, steht noch in den Sternen, wie Klien dem KURIER verriet. „Mit Ende Jänner ist auf jeden Fall einmal eine Pause angesetzt und dann werden wir uns die Zeit nehmen, in Gesprächen zu schauen, wann und in welcher Form das weitergehen soll.“

Spitze Zunge

Ginge es nach dem Satiriker, würde er noch viel mehr Außendrehs in die Show einbauen. Bekannt wurde er ja als Reporter mit der spitzen Zunge und provokanten Fragen, die sich sonst niemand wagen würde zu stellen.