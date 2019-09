Thermalwasser ermöglicht nachhaltige Gemüseproduktion

Damit es seinen vollen Geschmack entfalten kann, bleibt das heimische Fruchtgemüse so lange an den Pflanzen, bis es vollreif ist. Angebaut wird auf besten Humusböden, die im Rahmen des SPAR Humus-Projektes aufgebaut wurden. Nützlinge übernehmen die Schädlingsbekämpfung und Hummeln sind für die Bestäubung im Einsatz. Das Projekt schafft rd. 200 Arbeitsplätze in der Region und spart jährlich rd. 110.000 LKW-Kilometer und rd. 28.000 Tonnen CO2 ein.